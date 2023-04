Carlino – Domani allo stadio anteprima di “Fuorigioco”, il film su Beppe-gol

Il Resto del Carlino ha parlato proprio con Signori di questo: "Sono rimasto da solo. Ci ho rimesso tanto, quasi tutto, ma alla fine ho vinto. Le ferite restano e non ci sarà un vero risarcimento. I 960 euro per 'ingiusta custodia cautelare' li devolverò ai bambini poveri - le sue parole - Il film vuole essere un messaggio per le persone, un invito a non mollare mai. Non smettete mai di credere in voi stessi e nelle istituzioni". Martedì ci sarà la prima proiezione in città al Nuovo Cinema Nosadella. Sarà attivata anche una promozione per i tifosi rossoblù abbonati: il biglietto del cinema costerà solo 5 euro.