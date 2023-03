Carlino – Boom Van Hooijdonk: Motta in estate lo proverà

Dopo i primi sei mesi di prestito in Olanda, a Bologna fu giudicato non pronto dopo pochi allenamenti e fatto rientrare, l'accordo è stato prolungato per un'altra stagione in modo tale da farlo maturare completamente. L'attaccante olandese, figlio d'arte, sta rispondendo presente con una stagione fino a qui da 13 gol in 29 presenze tra campionato e coppa. Tra febbraio e marzo è salito di colpi: doppietta nella gara con il Groningen, una rete ai lanceri dell’Ajax e un altro gol contro il Wallwijk: ovvero 4 gol nelle ultime tre uscite. Essendo in prestito secco, a giugno Van Hooijdonk rientrerà alla base e la società vuole farlo provare a Thiago Motta durante il prossimo ritiro, magari provando ad abbozzare una intesa con Joshua Zirkzee con i due che sono stati convocati dall'Under 21 olandese in questa finestra per le nazionali. E con un Arnautovic costellato di diversi problemi, e con un futuro tutto da scrivere, il Bologna potrebbe ragionare su strategie diverse in attacco.