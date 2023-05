Carlino – Bonifazi-Sosa, testa a testa per sostituire Soumaoro

L'infortunio di Soumaoro ha aperto nuove porte per Bonifazi e Sosa , riserve all'interno del reparto difensivo rossoblù. Il Bologna e Thiago Motta hanno perso il centrale di difesa con il miglior rendimento, perciò non sarà semplice rimpiazzarlo, in questo finale di stagione così delicato.

Il Resto del Carlino prevede che il favorito per il ruolo sia Bonifazi. In questa stagione, l'ex Spal e Udinese ha giocato solamente otto partite, di cui quattro da quando è arrivato Thiago Motta in panchina. Dopo le presenze contro Juventus e Napoli, la sfida in casa contro il Lecce ha segnato l'inizio del suo calvario dal punto di vista fisico. Ha rivisto il campo solamente giovedì sera contro l'Empoli. Anche Sosa potrebbe avere le sue possibilità di partire titolare in queste ultime cinque partite rimaste. Il giovane uruguaiano gode della fiducia del suo allenatore e si dovrà far trovare pronto all'evenienza. Il lungo stop di Soumaoro si rifletterà inevitabilmente anche sul mercato: il Bologna potrebbe aver bisogno di un altro centrale dietro. Un motivo in più per mantenere alta la concentrazione in questo spezzone decisivo di campionato.