Carlino – Bologna, c’è ancora una strada per l’Europa

Per il Resto del Carlino è ancora aperta la strada all'Europa, considerando eventuali nuove penalizzazioni della Juventus sul secondo filone di indagine, quello sugli stipendi. Bologna e Udinese dovranno dunque rispondere alla Fiorentina che ha espugnato San Siro e sfruttare il secondo scontro diretto di giornata tra Sassuolo e Torino. Per il Bologna si apre un mese decisivo, con l'Udinese oggi, poi la trasferta di Bergamo, quindi il big-match col Milan in casa, la trasferta di Verona e per finire il 30 la Juve al Dall’Ara. Cinque giornate che delineeranno il futuro di questa classifica ma anche il futuro della panchina rossoblù, con un incontro previsto a maggio tra Saputo e Motta, corteggiato da diversi club ma che dovrebbe ricevere sul tavolo una proposta di rinnovo del Bologna. 'A maggio l’allenatore sonderà proprietario e dirigenti per capire se a Casteldebole ci sia davvero la volontà di avviare un percorso virtuoso in linea con le sue ambizioni' scrive Massimo Vitali.