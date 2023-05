Carlino – Arnautovic ritrova la Roma, possibilità dal 1′. E il Milan guarda…

Dopo la mezz'oretta scarsa contro il Sassuolo, per Marko Arnautovic contro la Roma potrebbe essere la gara della svolta. Complice uno Zirkzee non troppo sul pezzo, sarebbe troppo anche per Thiago Motta non concedere più spazio alla stella austriaca. Per quello che si è visto in campo a Sassuolo, ma soprattutto per ciò che manca a questo Bologna per la volata finale. I rossoblù hanno esaurito tutti i jolly spendibili e se vogliono agguantare l'ottavo posto devono concludere la stagione nei migliori dei modi.