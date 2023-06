Carlino – Ag. Mbaye: “Thiago top, ad averlo saputo…Bologna la rivelazione”

Ibrahima Mbaye (Bologna)Lorenzo Pellegrini (Roma) ; December 13; 2020 - Football : Italian championship 2020 2021 ; 11°Day ; match between Bologna 1-5 Roma at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

Il rammarico per non aver avuto la possibilità di lavorare con Thiago Motta . Ibrahima Mbaye ha vissuto sette anni a Bologna ma ha lasciato i rossoblù l'estate scorsa, non consapevole, ovviamente, del fatto che sarebbe poi arrivato Motta. Il Bologna ha preso a volare per l'agente di Ibra, ovvero Beppe Accardi, c'è un po' di rammarico. Le sue parole al Carlino:

"Ad averlo saputo che sarebbe arrivato Thiago... - le parole di Accardi - Ibra me lo aveva detto, non si va via con un contratto da 800mila euro. Non lo avrei portato via d Bologna e lui non sarebbe andato. Il Bologna è stata la più bella rivelazione del campionato".