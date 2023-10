Camst partner del Bologna per la stagione 2023-2024

Il Bologna Fc 1909 e Camst group annunciano il rinnovo della partnership per la stagione 2023-2024. Anche per questa stagione Camst group contribuirà all’offerta di servizi di ristorazione per il pubblico dello stadio Dall’Ara attraverso la gestione dei bar all’interno dell’impianto e, con il marchio Dettagli Catering, delle aree hospitality nella zona della Terrazza Bernardini e della Sala Platino. Camst group continuerà inoltre a gestire la ristorazione quotidiana della prima squadra presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Come sempre, il menù dei giocatori rossoblù sarà personalizzato dai dietisti specializzati del Servizio Nutrizione di Camst, seguendo le indicazioni fornite dal team di nutrizionisti del Club relativamente a digeribilità, tecniche di cottura e scelta di prodotti di alta qualità.