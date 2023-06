Brunamonti: “Fra Olimpia e Virtus dominerà l’incertezza: occhio ai playmaker”

"Olimpia-Virtus per me è l'album dei ricordi fantastici, da sfogliare. Uno su tutti è quello di maggio 1984: le due vittorie al palazzone di San Siro. Il ritorno in Piazza Azzarita, il PalaDozza, ancora non chiamato in questo modo, illuminato a festa dal custode Amato Andalò per celebrare lo scudetto. Era il decimo, quello della stella..."