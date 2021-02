Bortolotti: “Il Bologna può giocarsela contro la Lazio. Orso-Skov? Nessuno ha convinto”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1 è intervenuto Luca Bortolotti per dare una sua opinione sulla situazione in casa Bologna, focalizzandosi sul momento di Orsolini e Skov Olsen. Si parte dall’ex Ascoli:

“Quello tra Orsolini e Skov Olsen è un duello che vedremo ancora per un po’, soprattutto perchè nessuno dei due sta convincendo. Orsolini garantisce di più in fase offensiva, anche se è in calo rispetto a quanto ha mostrato prima del lockdown. I suoi pregi e difetti sono rimasti gli stessi, soprattutto il problema della continuità. Ha margini di miglioramento, ma non così tanti perchè non è più giovanissimo. Ora deve dimostrarlo in questi mesi. Tende spesso a fare la stessa giocata, e ormai gli avversari lo conoscono. Dovrebbe svariare di più”.