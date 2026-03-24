Bologna, verso l’Aston Villa: Italiano si affida ai veterani di centrocampo

Nonostante la sosta nazionali Italiano inizia a guardare alle prossime partite. Se nella partita con la Cremonese ci potrebbe essere un netto turnover, lo stesso non si può dire per la gara di andata dei quarti di Europa League. Contro l'Aston Villa, il Bologna dovrà schierare il miglior undici possibile per riuscire ad arginare la squadra di Unai Emery, super favorita per la vittoria dell'Europa League. Uno dei punti forti della squadra inglese è proprio il centrocampo: il duello fondamentale tra le due squadre sarà proprio lì. Tuttavia, Italiano dovrà rimescolare le proprie carte, gestendo al meglio le energie dei suoi ragazzi, visti e considerati gli infortuni di Odgaard e Pobega.