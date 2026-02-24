Chi fa sfoggio di numeri dice "104", che in questo caso non è una legge sulla disabilità ma il lasso di tempo quasi infinito senza vittorie nell'ex fortino Dall'Ara. Però le imprese di ristrutturazione a volte fanno miracoli e non è detto che il fortino non
tuttobolognaweb news Bologna-Udinese, i migliori e i peggiori
news
Bologna-Udinese, i migliori e i peggiori
da Castro a Lucumi, da Sohm a Orsolini: il meglio e il peggio di Bologna-Udinese
si possa trasformare in un bunker ancora più inespugnabile. Giovedì c'è la partita (per ora) più importante dell'anno, è dai tempi di Mazzone 1999 (escluso Intertoto) che il Bologna non puntava così in alto in Europa. E ogni vittoria mette benzina in più nel serbatoio. Forza ragazzi!
© RIPRODUZIONE RISERVATA