Bologna, tre partite per passare il turno in Europa. Ecco i punti dell’anno scorso…

La squadra di mister Italiano nel suo cammino in Europa League, fino ad ora, non ha trovato la stessa continuità dimostrata in Serie A. Il bilancio europeo dei rossoblù è di 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta in 5 partite. La situazione in classifica non spaventa la squadra di Italiano: lo scorso anno son bastati i 10 punti conquistati dal Fenerbahce (24esima classificata nella fase a girone 24/25) per accedere ai play-off grazie alla differenza reti. Se l'eventuale accesso alla fase ad eliminazione diretta attraverso i playoff spaventa poco il Bologna, la corsa ai primi otto posti passerà molto dal risultato di domani sera a Vigo visti i pareggi interni contro Brann e Friburgo.