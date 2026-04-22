DI GIACOMO GASPARINI
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Bologna, tocca ancora a Castro: con la Roma verso l’ottava titolarità di fila
A causa dell'infortunio di Dallinga continua il tour de force di Santiago Castro
Dopo la delusione europea e la sconfitta di domenica contro la Juventus il Bologna di Italiano deve invertire la rotta: bisognerà concludere al meglio una stagione fatta di alti e bassi.
Sabato pomeriggio al Dall'Ara arriva la Roma, Italiano si affiderà al suo undici migliore per riuscire a portare a casa i 3 punti in quello che sarà il quarto scontro stagionale con la squadra di Gasperini. Tuttavia, il Bologna dovrà fare i conti con gli infortuni: con Dallinga ancora ai box, Castro va verso l'ottava titolarità consecutiva, la sesta dal rientro dalla sosta nazionali. Considerando anche l'infortunio di Bernardeschi, Castro dovrà assumersi ancora più responsabilità lì davanti.
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