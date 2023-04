Bologna, si accorcia la classifica, ma l’ottavo posto è salvo

Se proprio tre squadre dovevano vincere nel weekend, meglio per il Bologna siano state le più distanziate, ovvero Torino, Udinese e Monza, mentre quelle più pericolose e vicine, ovvero Sassuolo e Fiorentina, sono uscite con le ossa rotte. Il Bologna è rimasto dunque all'ottavo posto a meno cinque dall'Atalanta che gioca stasera contro la Roma, ma la classifica si è ugualmente accorciata considerando i due punti di vantaggio su Udinese, Torino e Fiorentina, i tre sul Monza e i quattro sul Sassuolo. In ottica Europa, per la settima piazza bisognerà aspettare Atalanta-Roma e in generale il terzo processo plusvalenze alla Juve. Restituiti i quindici punti, a fine maggio ci sarà il nuovo procedimento presso la Corte Federale e in seguito il secondo filone stipendi, quello più rischioso, motivo per cui il Bologna dovrà continuare a correre e non arrendersi.