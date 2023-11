Bologna, sfida delicata col Toro sapendo i risultati altrui: si scalda la lotta europea

Inutile sottolineare l'importanza della partita, perché con una vittoria il Bologna si rilancerebbe nel treno europeo in una classifica molto corta, mentre in caso di sconfitta almeno tre squadre potrebbero sopravanzare i rossoblù portandoli addirittura nella parte destra della graduatoria. Turno di campionato, il tredicesimo, molto importante e con tutti scontri non banali. Nella zona europea aprirà il calendario la Lazio - un punto dietro al Bologna - sabato alle ore 15 in quel di Salerno contro una squadra, quella di Pippo Inzaghi, a caccia di punti salvezza. Alle 18 di sabato scontro diretto a Bergamo tra l'Atalanta di Gasperini a quota 20 e il Napoli del neo allenatore Mazzarri a quota 21, una delle due potrebbe essere raggiunta o superata dai rossoblù, mentre alla sera di sabato altra partita importante con il Milan che ospita la Fiorentina di Italiano. Nel lunch match di domenica, invece, il Monza di Palladino (17 punti) fa visita al Cagliari di Ranieri, in una sfida delicata e per nulla scontata e che potrebbe incidere in una porzione di classifica molto corta, dove tutto può cambiare e mutare nel giro di novanta minuti secchi. Il Bologna scenderà in campo per ultimo lunedì sera, sapendo dunque i risultati delle rivali e con la necessità di sbarrare la strada ad un Torino che arriva da sette punti in tre partite e anche con polemiche arbitrali dopo il pareggio di Monza. Insomma, vietato fallire.