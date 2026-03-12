Bologna-Roma, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano pronto a chiedere un ulteriore sacrificio a Santiago Castro. L'attaccante argentino dovrebbe giocare la sua ottava partita consecutiva in avanti, mentre ai suoi fianchi continuano le rotazioni e stasera si scaldando Rowe e Bernardeschi. A centrocampo rientra Freuler, poi spazio a Pobega e a uno tra Ferguson e Moro. In difesa, a sinistra ballottaggio Miranda-Lykogiannis, poi Lucumi, Vitik e Joao Mario a completare il reparto. Gasp con Malen prima punta sorretto da Zaragoza e Pellegrini.