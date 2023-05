Bologna-Roma, ad arbitrare un arbitro con ottimi precedenti rossoblù

Designato l'arbitro che scenderà in campo assieme a Bologna e Roma nella sfida di domenica pomeriggio. Sarà Daniele Orsato a dirigere la gara del Dall'Ara, con al quarto appuntamento per le due compagini. Ottimi i precedenti con i rossoblù, peggio con i giallorossi.

Il signor Orsato ha diretto tre gare con il Bologna e i felsinei sono stati in grado di vincerle tutte: Fiorentina e Inter in casa, Atalanta in trasferta. Per la Roma il bilancio è decisamente negativo con due sconfitte un pareggio. Sconfitta nel derby con Lazio e nella supersfida contro il Napoli, pareggio contro il Milan di qualche settimana fa.