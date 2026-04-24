Bologna, Roma a secco di vittorie esterne da gennaio. Italiano avanti su Gasp

I precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia sono 81 con bilancio di 34 successi del Bologna (ultimo 2-0, Serie A 2023/24), 25 pareggi (ultimo 1-1, Europa League 2025/26) e 22 affermazioni giallorosse (ultima 1-5, Serie A 2020/21). Dopo tre vittorie consecutive, il Bologna ha registrato 3 pareggi e 1 sconfitta negli ultimi quattro confronti contro i giallorossi. Roma senza successi esterni da 7 gare ufficiali. L’ultima affermazione lontano da casa lo 0-2 a Torino in Serie A, il 18 gennaio scorso.