Bologna-Pinzolo 5-0: Barrow super con tripletta, Arnautovic segna e si fa male

Il Bologna parte forte in pressione e conquista subito il possesso per imporre il proprio gioco. La prima occasione prova a crearla Lykogiannis da sinistra con un cross rasoterra che Arnautovic non riesce a trasformare in rete. I rossoblù invadono la metà campo avversaria e al 7' arriva il vantaggio rossoblù, ma Arnautovic viene pescato in posizione di fuorigioco. Pochi secondi dopo, però, il Bologna riesce comunque a trovare il gol del vantaggio con Barrow che apre il piatto destro e batte Collini. All'11' ci riprova Barrow servito da un assist ben servito da parte di Kasius, ma questa volta Collini vince il duello con l'attaccante gambiano. La prima discesa offensiva del Pinzolo arriva al 16' riuscendo a conquistare calcio d'angolo. Segue, però, il contropiede rossoblù con un'importante accelerazione di Kasius sulla sinistra che viene concluso con il palo colpito da Arnautovic. Al 23' scappa via sulla fascia Kasius, tra i più brillanti, ma Collini legge in anticipo il pericolo e con una grande uscita nega il 2-0 al Bologna. Al 28' ecco il raddoppio rossoblù con la doppietta di Barrow che parte con i tempi giusti e infila Collini per il gol del 2-0. Poco dopo Aebischer viene servito bene in area di rigore da Soriano, ma il centrocampista svizzero rinuncia al tiro da buona posizione per cercare l'assist senza trovare nessun compagno e sprecando così una chance importante. A pochi secondi dal termine del primo tempo ci prova Lygogiannis con una punizione potente da posizione defilata, ma Collini è attento e fa buona guardia. La prima frazione si chiude dunque sul punteggio di 2-0 in favore del Bologna con la doppietta realizzata da Barrow.