Bologna, non le puoi vincere tutte ma negli ultimi due mesi…

Al Bologna serve tornare a vincere, negli ultimi due mesi lo ha fatto poche volte

Redazione TuttoBolognaWeb

Il percorso fatto da Thiago Motta resta oltremodo positivo, il suo Bologna ha toccato vette mai raggiunte con Saputo, ma per completare l'opera serve uno sforzo in più di quanto visto nelle ultime due trasferte tra Verona ed Empoli. Se da un lato vale la teoria del 'il Bologna non può vincerle tutte' dall'altro è vero il fatto che negli ultimi due mesi la squadra di Motta ha vinto poco.

Se tra febbraio e marzo sono arrivate quattro vittorie in cinque partite, negli ultimi due mesi il ruolino di marcia recita solo due successi in nove partite, con quattro pareggi e tre sconfitte. E i passi falsi sono quelli che fanno più male, ovvero Toro, Verona ed Empoli, accumunate da un atteggiamento non da Bologna di Motta e non da squadra affamata di ottavo posto (che potrebbe voler dire settimo e, forse, Europa). Nelle ultime quattro il calo più evidente per i rossoblù che sicuramente hanno fatto bene nei due pareggi con Milan e Juve ma al tempo stesso molto male tra il Bentegodi e il Castellani. Lo score dice due punti in quattro partite, ovvero una media molto bassa di 0.5 a gara, probabilmente a causa di una tenuta difensiva venuta meno, con sette gol subiti nelle ultime quattro a fronte dei soli tre nelle precedenti cinque.

Nulla è perduto, infatti nel gruppone di mezzo nessuna è scappata e la Fiorentina, ora ottava, ha solo un punto di vantaggio. Ad essere sinceri, a inizio stagione probabilmente avremmo fatto la firma per essere noni a cinque giornate dalla fine con un solo punto di ritardo dai rivali viola, ma visto il grande percorso improntato da Motta il livello delle aspettative si è alzato e sarebbe un peccato sprecare la stagione con un brutto finale. Adesso Sassuolo, Roma, Cremonese, Napoli e Lecce, ovvero un calendario fatto di squadre che poco hanno da chiedere al campionato a parte i giallorossi invischiati nella lotta al quarto posto: serve ritrovare la mentalità vincente di marzo. C'è ancora tempo per prendersi l'ottavo posto. Non si possono vincerle tutte, ma è tempo di tornare a farlo.

