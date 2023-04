Bologna-Milan, scelto l’arbitro. Due i precedenti con i rossoneri

Il Bologna comunica tramite i propri canali ufficiali la designazione arbitrale per la sfida con il Milan. Ad arbitrare i rossoblù nel big match di sabato sarà Davide Massa , alla prima stagionale al Dall'Ara. È la terza sfida arbitrata dal signor Massa nella sua carriera, e il bilancio è in parità con una vittoria per parte.

Massa ha arbitrato già due partite fra Bologna e Milan. Entrambe disputate a San Siro, la prima in assoluto è della stagione 2015/16 ed è la vittoria in trasferta dei rossoblù grazie alla rete di Giaccherini nel freddissimo gennaio milanese. L'altro gettone è arrivato nell'estate del 2020, con la Serie A in ripresa dopo il lockdown forzato. In quel caso i rossoneri travolsero il Bologna con un sonoro 5-1. Adesso la prima al Dall'Ara fra rossoblù e rossoneri, con il bilancio da arbitro del Bologna che recita sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte dei felsinei.