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Bologna, l’Under 18 si qualifica ai Playoff

Bologna, l’Under 18 si qualifica ai Playoff - immagine 1
3-0 contro il Cesena e qualificazione ai playoff raggiunta. Della Rocca e i suoi possono finalmente festeggiare, ma il bello deve ancora venire
Redazione TuttoBolognaWeb

Grazie all'ottima prestazione in casa contro il Cesena, l’Under 18 del Bologna, allenata da Luigi Della Rocca, ha strappato un pass per i playoff Scudetto con tre giornate di anticipo.

I rossoblù, terzi in classifica a quota 64 punti, con il 3-0 di oggi, hanno ottenuto la 19esima vittoria in campionato. Sette pareggi e altrettante sconfitte completano un bilancio da applausi. Ora tutte le forze verranno spese nel finale di stagione per determinare il piazzamento, prima di pensare ai tanto ambiti playoff.

 

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