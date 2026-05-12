Grazie all'ottima prestazione in casa contro il Cesena, l’Under 18 del Bologna, allenata da Luigi Della Rocca, ha strappato un pass per i playoff Scudetto con tre giornate di anticipo.
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Bologna, l’Under 18 si qualifica ai Playoff
3-0 contro il Cesena e qualificazione ai playoff raggiunta. Della Rocca e i suoi possono finalmente festeggiare, ma il bello deve ancora venire
I rossoblù, terzi in classifica a quota 64 punti, con il 3-0 di oggi, hanno ottenuto la 19esima vittoria in campionato. Sette pareggi e altrettante sconfitte completano un bilancio da applausi. Ora tutte le forze verranno spese nel finale di stagione per determinare il piazzamento, prima di pensare ai tanto ambiti playoff.
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