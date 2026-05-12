Napoli-Bologna, la moviola: incerto Piccinini, non vede il rigore su Miranda

L'arbitro, al di là di un metro di giudizio incerto, ha ciccato l'episodio più importante della partita, ovvero il rigore per il Bologna per fallo di Di Lorenzo su Miranda. Il terzino spagnolo anticipa il difensore, che lo calcia sulla pianta del piede: rigore visibile in presa diretta ma a Piccinini è servito l'intervento Var e l'OFR. Giusto invece non espellere Joao Mario sul contatto con McTominay, lo scozzese non aveva il possesso del pallone e non c'era chiara occasione da gol. Innocue le proteste Napoli sul cross di Buongiorno intercettato da Lucumi: il difensore colombiano colpisce palla di spalla e non di mano.