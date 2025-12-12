Bologna, l’Europa League gonfia le casse: ecco quanto ha guadagnato il club

Non saranno come i ricavi Champions League, ma le casse del Bologna stanno beneficiando anche quest'anno dell'avventura europea in Europa League. La vittoria di ieri sul Celta Vigo ha rilanciato i rossoblù anche in ottica ottavo posto e la competizione potrebbe allungarsi, fornendo al club ulteriori ricavi a bilancio. In attesa di sapere fino a quanto si spingerà avanti il Bologna, si spera il più possibile, il portale specializzato Calcio e Finanza ha fatto i conti in tasca alla società sui ricavi ottenuti fino a qui dopo sei partite della fase a campionato