Bologna-Lecce, le ufficiali. Novità a partire dalla porta

Uno sforzo in più chiesto a Santiago Castro, uno in meno a Federico Ravaglia. Vincenzo Italiano sceglie l'argentino davanti, ma in porta c'è Massimo Pessina, che torna a giocare in Serie A dopo il debutto di novembre contro il Napoli. Sono le scelte di rotazione dopo le fatiche di giovedì. Negli altri reparti, Mario, Casale, Lucumi e Miranda agiranno in difesa, in mezzo Freuler e Moro a fare da diga e regia, Sohm trequarti, mentre in fascia Orsolini e Cambiaghi. Nel Lecce di Di Francesco tridente con Pierotti, Stulic e Banda.