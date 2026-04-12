Il Bologna chiude il digiuno al Dall’Ara: Lecce sconfitto 2-0, decidono Freuler e Orsolini

Due cose servivano oggi al Dall'Ara: una vittoria e un gol di Orsolini. Sono arrivate entrambe. Il Bologna batte il Lecce e torna a vincere in casa e lo fa con il classico gol per tempo, aprendo le marcature nella prima frazione con un tap in ravvicinato di Freuler, propiziato da uno scavetto di Orsolini, poi nella ripresa proprio con il numero sette, che capitalizza al meglio l'assist di Bernardeschi. Il successo avvicina i rossoblù all'Atalanta, meno cinque, e infonde fiducia in vista di Birmingham.