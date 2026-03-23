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Bologna-Lazio, la moviola

Bologna-Lazio, la moviola - immagine 1
Buona direzione per Feliciani
Redazione TuttoBolognaWeb

Partita sufficiente per l'arbitro Feliciani ieri in Bologna-Lazio.

Il direttore di gara ha valutato bene gli episodi chiave e gestito abbastanza concretamente il metro arbitrale. Il rigore per il Bologna è netto, Castro intercetta il retro passaggio di Dele-Bashiru e viene steso da Motta in uscita. Penalty ineccepibile. Regolari i gol della Lazio. Miranda e Sohm tengono in gioco Taylor al momento della conclusione di Dia sulla prima rete, mentre Vitik tiene in gioco Taylor sul raddoppio nel finale.

 

 

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