Anaclerio: “In casa c’è un problema mentale. Il campionato? Orsolini..?

"Non è uno scivolone a far pensare, ma il fatto che il Bologna abbia perso otto partite su dieci fra le mura amiche. Perchè comunque in alcune gare il Bologna è stato messo sotto da squadre molto più deboli. Dopo il rigore di Orsolini la squdra si è completamente squagliata. Deve essere un problema mentale, perchè altrimenti non si spiega l'impresa all'Olimpico di giovedì e alcune gare giocate in casa che fanno rabbrividire. Delle volte si può anche pareggiare: il punticino ogni tanto è balsamico sia per la classifica che per il morale. Quello che noto è che in casa alle prime difficoltà c'è paura, e alla fine perdere così tanto non fa bene a livello psicologico. Il campionato? Difficile rispondere, perchè in Europa giochiamo bene, e quindi queste sconfitte sono figlie di un problema mentale perchè non è possibile che ogni squadra vada via dal Dall'Ara col bottino pieno "