Bologna imbattuto allo Zini dal 1990 e Cremonese a digiuno dal 7 dicembre

A Cremona i confronti ufficiali fra le due squadre sono 10: bilancio di 3 successi lombardi (l’ultimo 2-1, Serie A 1989/90), 3 pareggi (l’ultimo 2-2, Serie B 2005/06) e 4 vittorie emiliane (l’ultima 1-5, Serie A 2022/23). La Cremonese non batte il Bologna allo “Zini” dal 2-1 del febbraio 1990 in Serie A: con reti grigiorosse di Dezotti su rigore e Piccioni, per i rossoblù rete di Waas. Nell’era dei tre punti, è solo il quarto confronto in Serie A tra le due squadre. I migliori marcatori nelle sfide sono Vardy (2) e Orsolini (2), entrambi a segno nella partita d’andata. Dopo la vittoria nella gara d’andata, la Cremonese potrebbe vincere entrambi i confronti in Serie A contro il Bologna per la prima volta nella sua storia.