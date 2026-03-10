Bologna, l’Europa rischia di essere un miraggio: sconfitte raddoppiate

La primavera è ufficialmente alle porte e il gelo invernale dovrebbe essere ormai un ricordo, eppure a Bologna sembra essere tornato d’improvviso quel vento tagliente di inizio dicembre. Domenica scorsa, Italiano e i suoi, hanno spento, forse definitivamente, le speranze del popolo rossoblù di lottare anche l'anno prossimo per un posto nelle competizioni europee.

Solo due anni fa, nessuno sotto le Due Torri avrebbe osato immaginare la Champions League, la vittoria della Coppa Italia e una corsa entusiasmante fino agli ottavi di Europa League. In meno di tre stagioni, il Bologna ha saputo riscrivere la propria storia, costruendosi una reputazione e guardando negli occhi le grandi del campionato. Tuttavia, nel calcio la felicità è un equilibrio precario: proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto e si torna a sorridere sugli spalti, basta un soffio per far crollare l’intero castello di carta. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi.