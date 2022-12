Bologna – I risultati del Settore Giovanile

1 di 4 Under 17

Sontuosa vittoria per l'unde 17 di Biavati che ha rifilato sei gol al Genoa secondo in classifica. In seguito a questo risultato i rossoblù si confermano al quarto posto ma a meno un punto da Genoa e Parma e a meno tre dalla capolista Juventus, prossimo avversario nella trasferta di domenica prossima.