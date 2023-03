Bologna futsal vincente, è ancora corsa promozione: sabato scontro diretto con Grosseto

Bologna Futsal in corsa per la Serie A2

Il bellicoso Balça Poggese di Andrejic non resiste ai rossoblù, che vincono con il risultato di 5-3 con le marcature di Ansaloni, doppietta, poi Cavina, Revert Cortes Beltrami. Il successo consente al Bologna di rimanere secondo con 48 punti alle spalle di Olimpia Regium con 55 ma davanti a Sangiovannese con 46 e Grosseto con 45

Sabato 11 marzo il Bologna tornerà a giocare fra le mura di casa per il big match contro l’Atlante Grosseto. Sarà un vero e proprio scontro diretto fra due delle quattro contendenti al podio del girone. All’andata i toscani furono i soli ad infliggere una sconfitta ai rossoblù. L’appuntamento per i tifosi sarà al Palasavena per le ore 18.00.