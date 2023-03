Bologna Futsal sempre più vicino alla promozione

"Era una partita infrasettimanale, col nostro avversario che veniva dal pareggio con la prima in classifica: era forse la più importante dell’anno. Aver fatto tre punti ci mette in una posizione veramente buona. Abbiamo gestito bene la partita. La prossima sarà uno scontro diretto, dunque una partita bella da giocare. Saremo in un campo piccolo, che penalizza il nostro avversario, ma ancor più noi che non siamo affatto abituati. Andremo a fare il nostro gioco, sapendo che in un campo così piccolo può succedere di tutto".