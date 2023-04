Bologna futsal, la festa è qui: 4-2 all’Arpi Nova

L'ultima partita in casa del Bologna futsal è la giusta corona per un viaggio straordinario nel proprio campionato. Con la promozione già in tasca, la partita contro l'Arpi Nova non aveva sostanzialmente alcun tipo di peso ai fini della classifica. Ma per salutare i propri tifosi nella loro casa, questo sì. E allora il 4-2 è un risultato che fa festeggiare ancora un po'. La prossima partita, l'ultima del campionato, si disputerà sabato 29 aprile al Palakeope di Casalgrande (RE), contro la Real Casalgrandese C5. Di seguito, le parole del mister Carrobbi: