Bologna Futsal – Domani la prima chance di promozione a San Giovanni Valdarno

La squadra rossoblù di Carobbi è seconda in classifica, l'Olimpia Regium è già matematicamente promossa da due settimane, con 57 punti, seguita dalla Sangiovannese a 50 e dall'Atlante Grosseto a 48 - che possono diventare 51 vincendo il recupero contro il Pontedera. Domani alle ore 15 in quel di San Giovanni Valdarno ci sarà proprio lo scontro diretto tra Bologna a Sangiovannese e ai rossoblù basta anche un pareggio per conquistare la A2, ovvero il secondo campionato per ordine di importanza in Italia.

Di seguito, le sue dichiarazioni: "La fatica si fa sentire per tutte le squadre: ci alleniamo duramente da agosto e, proprio perché manca poco, non dobbiamo allentare la presa. Ci siamo stati nei momenti cruciali e la gara di domani è uno di questi: avremo altre due possibilità, ma chi è che non fa uno sport agonistico per vincere? Il campo della Sangiovannese è piccolo e loro hanno un attacco di primo livello: dovremo essere perfetti in difesa, efficaci anche senza essere belli. Noi abbiamo il vantaggio e al contempo la responsabilità di avere la classifica dalla nostra parte: dipende da noi e, se giocheremo come sappiamo, andrà bene".