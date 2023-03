Bologna Futsal, cinque gol al Fucecchio e secondo posto confermato

I rossoblù trovano il successo in Toscana e si avvicinano ancor di più alla promozione

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna vince anche in casa del Vigor Fucecchio per 2-5 e mantiene il secondo posto in classifica. Una partita complicata, nonostante il fatto che i toscani avessero già la certezza di rimanere in Serie B. Nelle zone alte della classifica i distacchi rimangono invariati con i rossoblù a più quattro sulla Sangiovannese e più sei su Grosseto. Il prossimo turno, in programma giovedì 30 marzo, vedrà in scena il derby contro il Sant'Agata al Palasavena di San Lazzaro.

Parte meglio il Fucecchio ma il Bologna la sblocca al 2' con il sigillo di Cavina. Il vantaggio rossoblù dura tre minuti a causa di un pasticcio difensivo: al 5' Grancioli ne approfitta e pareggia i conti. Guandeline riporta subito avanti il Bologna con un tiro che sbatte sul palo e finisce in rete. I padroni di casa non mollano e al 7' trovano il gol del 2-2 con Martini, bravo a sfruttare un rimpallo favorevole. Dal 13' in avanti il Bologna comincia a ingranare e a mettere in difficoltà la difesa del Fucecchio: il portiere Faiella è bravo e fortunato, poiché al 16' Guandeline colpisce il palo. La prima frazione termina così in parità.

Comincia la ripresa e si vede subito un altro Bologna in campo: il gol del 2-3 arriva al 4' e porta la firma di Ansaloni. I toscani tentano di reagire ma si ritrovano in inferiorità numerica per il doppio giallo ad Ammannati. I rossoblù sfruttano il vantaggio e trovano il quarto gol su un tiro di Pritoni deviato in porta da Giampaolo. Torna la parità numerica ma Ansaloni colpisce ancora una volta in ripartenza. Nel finale entrambe le squadre cercano di incrementare il bottino ma il risultato non cambia: finisce 2-5 in favore del Bologna.