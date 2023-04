Bologna eliminato dal Toro al Viareggio

La semifinale ha sorriso al Torino di Asta che ha prevalso di misura a Santa croce sull'Arno per uno a zero grazie a un gol di Capac al 41' del primo tempo. Per il Bologna qualche discreta occasione sia nel primo che nel secondo tempo, ma non la giusta qualità per impattare il match e trascinarlo ad oltranza. Si chiude comunque un buon torneo per la squadra di Magnani che è arrivata tra le migliori quattro squadre del Viareggio