Bologna: ecco i prezzi della campagna abbonamenti

E' stata lanciata ufficialmente oggi la nuova campagna abbonamenti del Bologna per la stagione 2023/2024. Il claim è ripreso da un noto coro della Bulgarelli 'Per amor di questa maglia e di tutti i figli suoi' con una immagine dei tifosi a sciarpe alzate e una bandiera rossoblù in primo piano. Saranno due le fasi di vendita.