Bologna, dal 20 febbraio la serie Dazn ‘We Are One’. Ricavato in beneficenza

Da lunedì 20 febbraio su DAZN sarà disponibile “We are one – La serie”, una produzione che ripercorre la stagione 2021-22 del Bologna di Sinisa Mihajlovic, realizzata dal club rossoblù e distribuita dalla piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale. DAZN e il Bologna hanno scelto proprio il 20 febbraio, il giorno del compleanno di Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre scorso, come data di uscita della serie, dedicata alla memoria dell’allenatore serbo.