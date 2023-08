Bologna, da tre anni non rimani a secco di vittorie nelle prime tre giornate

1 di 3

Precedenti

La prossima sarà la 65a partita tra Bologna e Cagliari in Serie A; bilancio in perfetto equilibrio con 21 successi per parte, completano 22 pareggi.

Bilancio in equilibrio negli ultimi 12 confronti di Serie A tra Bologna e Cagliari, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi; tuttavia, solo uno degli otto precedenti più recenti tra le due formazioni è terminato in parità (1-1 del 1 luglio 2020, con le reti di Musa Barrow e Giovanni Simeone).

Il Cagliari ha vinto l’ultimo incrocio in Serie A contro il Bologna (2-1 nel gennaio 2022) e non ottiene due successi di fila contro gli emiliani nella competizione dal 2010 (tre vittorie consecutive in quel caso).

Il Bologna è imbattuto da 10 gare interne di fila contro il Cagliari in Serie A (7V, 3N): gli emiliani non hanno affrontato nessuna avversaria più volte in casa dal 2011 in avanti senza collezionare almeno una sconfitta (zero ko in 10 precedenti casalinghi nel periodo anche contro la Sampdoria).