Bologna che ti succede? Da inizio dicembre media punti da retrocessione
La media punti della squadra di Italiano dal mese di dicembre in poi è quasi da retrocessione
Il Bologna non sa più vincere. Dopo il primo periodo e la partita con l'Udinese di fine novembre la squadra di Vincenzo Italiano era a -3 dalla Roma capolista, a pari punti con l'Inter. Quasi tutti, dopo un inizio del genere, si aspettavano un'altra stagione da alta classifica dei rossoblù. Poi il crollo. Da quel 22 novembre è iniziato il periodo peggiore degli ultimi 3 anni: una sola vittoria nelle ultime 11 partite e 7 sconfitte che hanno fermato tutti i sogni europei del Bologna attraverso il campionato.
