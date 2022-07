Bologna-Castiglione 7-1: Doppiette per Orso e Anatriello. Bene Vignato

Il Bologna 'B' parte meno forte rispetto alla squadra scesa in campo contro il Pinzolo, ma prende subito in mano il pallino del gioco. Al 7' arriva la prima occasione per i rossoblù per passare in vantaggio con il cross di Cambiaso per Orsolini che, però, di testa non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 12' ancora Orsolini protagonista con il suo tiro-cross che trova la deviazione, termina sul fondo di poco e il Bologna guadagna calcio d'angolo. Il Bologna continua a premere alla ricerca del gol del vantaggio e al 17' ci prova Sansone con il sinistro, la sua conclusione potente viene murata da Segna. Al 19' cross di Ferguson da destra, mano in area e calcio di rigore per i rossoblù. Dal dischetto si presenta Orsolini: conclusione potente e precisa ad aprire e 1-0 Bologna. Al 26' arriva il raddoppio, percussione centrale di Cambiaso che trova De Silvestri che con il piatto destro batte Segna per il 2-0. Un minuto dopo, dopo l'assist Cambiaso cerca la rete, ma il suo destro termina largo. Al 29' destro di Ferguson dal limite dell'area, ma la sua conclusione finisce alta. L'ex Aberdeen era stato servito da una sponda aerea di De Silvestri (tra i migliori del Bologna). La prima frazione si chiude sul punteggio di 2-0 con le reti di Orsolini su calcio di rigore e De Silvestri. I due marcatori insieme a Cambiaso sono quelli che si sono distinti maggiormente.