Il Bologna non sa più segnare: 0-0 col Cagliari

C'era una remota possibilità, l'ennesima concessa dall'Atalanta, ma il Bologna non l'ha sfruttata. Prosegue il digiuno di gol della squadra rossoblù e prosegue la stagione difficile al Dall'Ara. Anche il Cagliari strappa un punto, al termine di una partita al piccolo trotto e con un Bologna con la mente che appare già in vacanza. Non solo il settimo posto è ormai sfumato, ma ora barcolla anche l'ottavo con la Lazio e l'Udinese che arrembano.