Bologna-Cagliari, le ufficiali: tante sorprese per Italiano

Tra infermeria e scelte, sono tante le sorprese schierate da Vincenzo Italiano oggi nell'undici titolare che affronterà il Cagliari. In porta c'è Pessina, che dunque torna dal primo minuto, in difesa De Silvestri, Helland, Lucumi e Miranda, mentre in mezzo rientra Sohm, che completa il reparto con Moro e Freuler. In attacco, subito Bernardeschi dall'inizio e non Orsolini, poi Odgaard al posto di Castro e Dominguez a sinistra. Nel Cagliari spazio a Palestra e Folorunsho a sostegno di Esposito.