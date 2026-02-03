Bologna annichilito dal Milan: 0-3 al Dall’Ara

Il Bologna è decimo in classifica. Un posizionamento che una volta sarebbe stato benedetto ma oggi è maledetto. I rossoblù dicono addio all'Europa tramite la classifica e crollano ancora una volta al Dall'Ara. Il Milan passeggia sulle macerie di una squadra che non c'è più e banchetta con Loftus Cheek e Nkunku (su rigore) nel primo tempo, poi con Rabiot nella ripresa, che sfrutta un assist da rimessa laterale di...Miranda