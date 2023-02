Bigon e il saluto alla squadra: “Mi dispiace lasciarvi, siete a un passo dal salto di qualità”

Tra i tanti retroscena svelati dalla serie We Are One su Dazn c'è anche quello del saluto di Riccardo Bigon dopo sei anni con la carica di direttore sportivo.

L'ex dirigente rossoblù ha tenuto un discorso a tutta la squadra riunita in spogliatoio nel momento in cui la società aveva deciso di cambiare responsabile dell'area tecnica. In spogliatoio erano presenti, oltre ai giocatori, anche Claudio Fenucci e il presidente Joey Saputo. Bigon, diesse da sei anni e di lì a poco sostituito da Giovanni Sartori, ha salutato così i giocatori: "Mi dispiace salutarvi adesso che siete ad un passo dal salto di qualità. Vi manca davvero poco. Vi ho dato tanto e mi avete dato tanto, perché siete sempre stati un gruppo di brave persone e non solo giocatori. E' stato un piacere e un onore lavorare con voi".