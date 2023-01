Bazzani: “Negli ultimi metri contano i giocatori. Barrow? Difficile trovare la chiave di accesso”

"Chiaramente la Cremonese ha cercato di spezzare la partita, è una squadra che non ha neanche le armi per fare qualcosa di diverso - le sue parole - Il Bologna ha sofferto soprattutto nel primo tempo dove non ha trovato fluidità di gioco, poi nella ripresa con Zirkzee si è visto qualcosa di diverso avendo un riferimento davanti. Non è stato comunque sufficiente per poter battere una squadra alla portata. Arnautovic? Si è sentita la sua assenza. Ci sono partite dove hai spazi da attaccare e allora ci arrivi con altri giocatori, ma ci sono partite in cui spazi non ce ne sono e lui lì fa la differenza. Il gioco di Thiago ti porta fino ai trenta metri e poi lì serve la qualità dei giocatori migliori. Le idee degli allenatori arrivano fino a un certo punto, poi nell'ultimo terzo di campo la differenza la fa il calciatore".