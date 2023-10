Bazzani: “Frosinone pericoloso. Formazione? Pochi cambi per Motta”

Ospite di Radio Nettuno Bologna, il commentatore tecnico di Dazn Fabio Bazzani ha espresso il suo punto di vista sul momento del Bologna a pochi giorni dalla sfida con il Frosinone che può valere la parte sinistra e una posizione vicina ai confini della zona Europa. La squadra ciociara è pericolosa, non a caso è davanti in classifica, e Bazzani l'ha analizzata così:

"Il Frosinone ha cominciato con una identità precisa, coraggio ed entusiasmo - le sue parole - Soprattutto in casa gioca un calcio propositivo e di qualità. Bravi Angelozzi e Di Francesco. Il gruppo ha sposato l'idea dell'allenatore e i risultati si vedono. Hanno ribaltato una partita in casa sotto due a zero con il Sassuolo, quindi attenzione. Certo, sono giovani e la rosa del Bologna è superiore, ma attraverso identità e coraggio possono fare male. E' una squadra che non specula ma pensare ai 12 punti attuali erano non pronosticabile".