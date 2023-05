Basket – La Virtus batte Varese 98 a 82

La regular season termina nella giornata di oggi con la vittoria della Virtus Segafredo Bologna nei confronti della Openjobmetis Varese. Partita non facile (Teodosic assente) quella andata in scena alla Segafredo Arena per gli uomini allenati da coach Sergio Scariolo che hanno dovuto sudare per tre quarti prima di avere la meglio sui biancorossi che hanno avuto il merito di non mollare fino alla fine. Sugli scudi capitan Marco Belinelli (16 punti per lui), bene anche Jaiteh, Shengelia e Jordan Mickey. Segnali di ripresa da parte di Cordiner, Abass e Lundberg. Vista la vittoria di Milano contro Sassari, la Virtus chiude dunque la stagione regolare al secondo posto. Ora testa ai playoff, con la speranza di riavere al più presto Milos Teodosic. La Virtus batte Varese 98 a 82.