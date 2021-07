Bardi: “Bologna scommessa su me stesso. Skorupski? E’ un gran portiere”

"Perché Bologna? E' un piacere e un onore essere qui in un società gloriosa. C'è un progetto ambizioso, sono alla ricerca di nuove sfide e stimoli per migliorare. Mi hanno accolto tutti benissimo, stiamo facendo un ottimo lavoro e c'è una sana concorrenza. Cerco sempre di dare una mano ai miei compagni dicendo cose che posso vedere stando dietro. E' importante instaurare da subito un buon rapporto con tutti".

"Essere qui è una scommessa su me stesso essere qui per spronarmi a fare meglio. Amo le sfide e darò tutto me stesso per dare il meglio per questa società che mi ha accolto benissimo"